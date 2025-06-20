Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çayırova ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 18 Haziran’da eş zamanlı operasyon düzelendi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 56 adet müştekilere ait olduğu değerlendirilen senet, çok sayıda borç ve alacaklılara ait olduğu değerlendirilen notlar ile ajandalar ve 2 adet senet koçanı bulundu. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler, bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA