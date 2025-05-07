Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nin çatısında tadilat sırasında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Gündoğdu Bayındırlık Kalıcı Konutları mevkinde bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nin çatısında saat 16.00 sularında yangın çıktı.

Okulun çatı kısmında tadilat sırasında çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Okulda bulunan 50 öğrenci ve çatı tamircileri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle okulun çatısında maddi hasar oluştu.

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ve İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya okula geldi ve bilgi aldı.

Okulda eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği yapılacak hasar tespit çalışmasının ardından belirlenecek.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.