Kocaeli’nin Körfez ilçesi Sevindikli Kavşağı mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, Furkan U. (23) yönetimindeki otomobil ile Kerim A. (53) idaresindeki cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cip, bariyeri yerinden söküp takla attı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, cipteki Serpil A. (42) ve Sudanur B. (26)’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A. ile diğer otomobildeki Furkan U. ve Nilüfer U. (50) ise hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri sürüyor.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.