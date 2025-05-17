KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabetçi güçlerinin artırılması, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm süreçlerini dünyadaki gelişmelere uyumlu gerçekleştirmesi ve risk yönetimiyle geleceğin dünyasına hazır olması için yol haritası ortaya koyan 20. Ulusal, 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi Ankara’da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, KOBİ’lerin hedeflerine taşıyacak politikaları gözden geçirip kurguladıklarını belirterek, “Bugüne katar olduğu gibi gelecekte de ülkemizin potansiyeline inanan vizyon sahibi girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

TOSYÖV, KOSGEB, TİM ve TOBB işbirliğiyle dün KOSGEB Binasında düzenlenen 20. Ulusal, 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi, çok sayıda işletmeyi, kamu bürokratlarını ve alanının yetkin isimlerini bir araya getirdi.

“YOLUMUZ UZUN, HEDEFLERİMİZ BÜYÜK”

Zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye’nin önemli bir KOBİ varlığına sahip olduğunu belirtti. Dünyanın çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Çoştu, dijital teknolojiler, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm kavramlarının yalnızca küresel ekonominin değil her ölçekteki işletmenin pusulası haline geldiğini söyledi.

Çoştu, KOBİ’lerin istihdamdaki payının yüzde 70’in üzerinde olduğuna işaret ederek, “KOBİ’lerimizi sadece ekonomik bir aktör olarak görmüyoruz. KOBİ’lerimiz aynı zamanda sosyal adaletin, bölgesel kalkınmanın, girişimciliğin taşıyıcı unsurudur” diye konuştu.

KOBİ’lerin gerçekleştirdiği ihracatın, Ar-Ge yatırımlarının sürekli arttığını belirten Çoştu, “Artık fikir, tasarım, yüksek teknoloji üreten KOBİ’lerimiz var” dedi.

KOBİ’lere yönelik destek programları ve faaliyetlere değinen Çoştu, şunları söyledi: “KOBİ’lerimizin en büyük destekçisi KOSGEB 2002’den bugüne 180 milyarlık liralık destek sağladı. Pandemi, deprem gibi sınamalarda KOBİ’lerimizin yanında olmaya gayret ettik. Deprem bölgesinde 50 binden fazla KOBİ’ye 50 milyar lira kaynak sağladık.

Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Bizi bu hedeflere taşıyacak politikalarımızı gözden geçiriyoruz, kurguluyoruz. Çözüm ortağı olarak, yol gösteren olarak onların yanında duruyoruz. Beklentilerine çözüm önerileri geliştirmek amacıyla sahada daha yakın temas kuruyoruz. İşletme ziyaretleri kapsamında son 1,5 yılda 220 bin KOBİ’yi ziyaret ettik.

Destek programlarımızı yeni ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda çok daha etkin bir noktaya taşıdık. Girişimcilik desteğini 300 binlerden 2 milyona çıkardık, kapasite geliştirme desteklerinde 20 milyon lira, küresel rekabette 50 milyon kredi kullanımına 20 puan finansman desteği sağlıyoruz. Bugüne katar olduğu gibi gelecekte de ülkemizin potansiyeline inanan vizyon sahibi girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

TOSYÖV BAŞKANI KULEYİN: “MOTTOMUZ GİRİŞİMCİNİN GÜCÜ”

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, vakfın kuruluş süreci ve amacı hakkında bilgi verdi. Daha önce 19 KOBİ Zirvesi’ni İstanbul’da gerçekleştirdiklerini anımsatan Kuleyin, bu yılki zirveye uluslararası hüviyet de kazandırdıklarını söyledi.

Kuleyin, KOBİ’lerin uluslararasılaşmasında bir yol haritası oluşturmayı ve yeni darboğazlara karşı önlem almayı hedeflediklerini dile getirerek, zirvede uluslararasılaşmayı, dijital dönüşümü KOBİ’lerin teknik eksikliklerini ve ihtiyaçlarını ele alacaklarını kaydetti. KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, yenilikçi üretim yapısını teşvik etmek ve daha sürdürülebilir bir ekonomik yapı inşa etmek zorunda olduklarını vurgulayan Kuleyin, “Konuşacağımız konuların etkin çözümler yaratacağına inanıyorum. Tosyöv’ün mottosu girişimcinin gücüdür” dedi.

KARAVELİOĞLU: KOBİ’LER EKONOMİNİN OMURGASI

TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu da TOSYÖV’ün öncü bir vakıf olduğunu belirterek, “Hep ikonik bulmuşumdur. TOSYÖV’ün önceki zirvelerde birçok meseleyi yıllar öncesinden ele aldığını görüyoruz. Vizyonerliğinden esinlenmeliyiz” diye konuştu.

KOBİ’lerin ekonominin omurgası olduğunu ifade eden Karavelioğlu, bu işletmelerin dış ticaret fazlası veren net net ihracatçı olduğuna işaret etti. Ticaret savaşlarına değinerek, korumacı önlemlerin KOBİ’lerin önemini artıracağını söyleyen Karavelioğlu, “İş dünyasına yönelik derneklerimizin rakip ülkelerdeki derneklerin imkanlarına kavuşması lazım. Endüstri çok önemli bir dönüşümde. Olanların KOBİ’lerce anlamlandırılabilmesi çatı kuruluşlar vasıtasıyla olur” değerlendirmesinde bulundu. Karavelioğlu, KOBİ’lerin girişimcilik ruhu ve rekabetin gücünün artırılmasının önemine vurgu yaparak, “Türkiye ihracatla, ihracat KOBİ’lerle yükselecek” dedi.

SURİYE İLE EKONOMİK İLİŞKİLER CANLANACAK

Zirvede, açılış programının ardından gerçekleştirilen dört oturumda KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu. Moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil’in yaptığı “İhracatta Dönüm Noktası: Kobiler için Başarılı uluslararasılaşma Stratejileri” başlıklı birinci oturumun konuşmacılarından Dışişleri Bakanlığı Suriye Masası Genel Müdürü Mustafa Yurdakul, diplomatların iş geliştirme alanında da önemli rolü olduğunu söyledi.

Yurdakul, Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye’deki iç gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümünde önemli rol üstlendiğini belirtti. Suriye’deki iş olanaklarının merak edildiğini ifade eden Yurdakul, “Suriye ile ticaretimiz geliştirilecektir. Suriye 13 yıllık ihtilaftan çıkmış bir ülke. İşleyen bir ekonomi ve toplum düzenine kavuşmak için her şeye ihtiyaçları var. İş adamlarımız deneyimli. İhtilaf öncesi ilişkilerimiz neredeyse sınırları kaldırma noktasındaydı. Suriye’de yeni yönetimle birlikte ticaret imkanları arttı. Özellikle sınır bölgelerimiz Suriye’nin ihtiyaçlarını karşılamada çok iyi konumda” dedi.

Bir katılımcının Suriye’nin Türkiye’den ithalatta gümrük vergisi uyguladığını, ancak birçok Arap ülkesi ve Çin’in Lazkiye limanından ülkeye gümrüksüz ulaştığını belirtmesi üzerine Yurdakul, “Ticaret müşavirlerimiz, diğer müşavirlerimiz peyderpey görevlerine başlıyor. İş adamlarımıza, KOBİ’lerimize destek olmak adına sahada varlığımızı devam ettiriyoruz. Tticaret hacimlerini artırmak, daha köklü ticari ilişkilere sahip olmak için çalışacağız” dedi.

“DIŞA AÇILMADAN ÖNCE PAZAR ARAŞTIRMASI ŞART”

Oturumda, Otokar Ticari Araç İş Geliştirme ve Strateji Direktörü Cenk Evren Küker, dışa açılım stratejisinde öncelikle iyi bir pazar araştırması yapılması, pazarın büyüme potansiyeli ve üretilen ürünün o pazara uygun olup olmadığının analiz edilmesi gerektiğini dile getirdi. Pazar çeşitliliğinin ekonomik dalgalanmalarda riski azaltacağını, pazar araştırmasının uluslararası başarı oranı yüzde 30’lara çıkardığını anlatan Küker, “Cesur olmak ve bununla birlikte uzun vadeli planla yol haritasına sadık kalmak önemli. Türkiye’nin büyük potansiyeli var. ‘Made in Türkiye’ logolu ürünlerin dünyada daha fazla yeri olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Oturumda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer KOBİ’lerin ihracat istatistikleri hakkında bilgi verdi. KOBİ’lere yönelik uluslararasılaşma faaliyetlerine değinen Tuncer, Ankara ve İstanbul’da birer kez düzenlenen “ihracat akademisi” eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

KOSGEB Proje Yönetimi Daire Başkanı Faruk Kahvecioğlu da KOBİ’lerin dışa açılımında bilgi eksikliği, sınırlı finansman, düşük deneyim ve zayıf iş bağlantısının sorun olarak karşılarına çıktığını ifade ederek, geçen yıldan itibaren firmaların rekabet gücünü artıracak yatırımların desteklenmesine odaklandıklarını kaydetti.

ÇEVRE YATIRIMLARI VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM REKABET AVANTAJI SAĞLAYACAK

Eski TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı’nın moderatörlüğünü yaptığı “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Temelli Yatırımlara KOBİ’ler Hazır mı?” başlıklı ikinci oturumda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğin önemi ele alındı. AB’nin Yeşil Mutabakat düzenlemelerinin yanı sıra sürdürülebilirlik temelli uluslararası normların, çevreci yatırımları zorunlu kıldığına işaret edilen oturumda yeşil dönüşümü gerçekleştirmenin ciddi rekabet avantajları sağlayacağı vurgulandı.

“2025-2030 KOBİ’lerin Dijitalleşmesi Planı” başlıklı üçüncü oturumda ODTÜ BİLTİR Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Dal, Logo Yazılım Kanal Satış Direktörü Altuğ Özmen, Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Hasan Önal ve Siemens Türkiye Dijital Dönüşüm Projeleri Yöneticisi Yener Kaan Tunçbilek konuşma yaptı.

Dünyanın hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiği noktasında birleşen konuşmacılar, dijitalleşmenin bir ihtiyaç değil zorunluluk olduğunu, dijital dönüşümü sağlayamayan işletmelerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ifade ettiler. Zirvenin “Risk nasıl azaltılır? Belirsizlik dönemlerinde ekonomik güvenlik” konulu son oturumunda ise ihracatçı firmaların özellikle alacakları konusunda karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüme kavuşturulmasında uluslararası hukuk yolları üzerinde duruldu. Oturumda Türk Eximbank İç Anadolu Bölge Sigorta Pazarlama ve Koordinasyon Müdürü Burcu Gökçe Yılmaz Akın da alacakların sigortalanmasına ilişkin uygulamalar hakkında bilgi verdi.

GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ

Bu arada zirvenin açılış konuşmalarının ardından TOSYÖV’ün vefat eden önceki Yönetim kurulu Başkanı Yalçın Sönmez adına düzenlenen Girişimcilik Ödülleri sahiplerine verildi.

TOSYÖV Genç Girişimci ödülü, ‘drone’lara ilaç dağıtımından enerji hatlarının denetimine kadar farklı alanlarda görev altyapısı sunan “Dronelara Özgürlük” projesiyle IAS Systems’ten Serhan Gürbüz’e, TOSYÖV Kadın Girişimci ödülü çiftçilere yapay zeka destekli bitki hastalık tespiti, hava durumu analizi ve hal fiyatları hizmetleri sunan TarımPlus dijital platformu projesiyle Zehra Yılmaz’a ve Geleceğin Genç Girişimcisi ödülü fabrikalarda üretim süreçlerini dijitalleştirerek hataları anlık tespit eden Indufy isimli pojesiyle Ali Tamer Şensoy’a takdim edildi.