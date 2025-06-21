Raziye Aktepe'nin imdadına babası Hüseyin Aktepe yetişmek istedi. Kızının kimliğini almak üzere hızla evine dönen baba, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Neyse ki kazada yaralanan olmadı ancak sınav merkezine geç kalan baba, kızına kimliği zamanında ulaştıramadı.

Raziye Aktepe, sınav saatini yalnızca 3 dakika kaçırdığı için sınav salonuna alınmadı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı babası sarılarak teselli etmeye çalıştı. O anlar yürek burktu.

Sınav sistemindeki "dakikası dakikasına" uygulanan giriş kuralı, bir kez daha tartışma konusu oldu. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran olay, “bir gelecek 3 dakikada kayboldu” yorumlarına neden oldu.