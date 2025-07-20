Kıbrıs, 20 Temmuz 1974’te yaşanan askeri müdahalenin 51. yılında yine iki farklı yüzünü gösterdi. Güney’de sirenler çalarken, Kuzey’de törenler düzenlendi.

Kıbrıs, Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği askeri harekâtın 51. yılında yeniden ikiye bölünmüş ruh halini yaşadı. Ada’nın güneyinde yas havası hakimken, kuzeyde kutlamalar vardı.

20 Temmuz 1974 tarihinde başlayan askeri müdahalenin üzerinden geçen 51 yıl, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için aynı tarihi farklı duygularla anma geleneğini sürdürdü. Güney Kıbrıs’ta sabah saat 05.30’da hava saldırısı sirenleri çaldı. Bu saat, Türkiye'nin askeri harekât kapsamında adaya ilk adım attığı anı simgeliyor.

Sirenlerle birlikte Rum halkı, o dönemde yaşanan kayıpları anarken, sokaklar hüzne büründü. Kuzey Kıbrıs’ta ise aynı saatlerde anma törenleri ve kutlamalar düzenlendi. Resmî geçit törenleri yapıldı, Türk bayrakları dalgalandı.

Kıbrıs meselesi, 51 yıl sonra hâlâ çözülmemiş en önemli uluslararası ihtilaflardan biri olmayı sürdürüyor. NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan arasında da zaman zaman bu konu nedeniyle tansiyon yükseliyor.

Adanın iki yakası, geçmişin gölgesinde farklı duygularla aynı tarihi anmaya devam ediyor.