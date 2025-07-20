Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. senesinde unutulmadı. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve güvenliği için dönemin şartlarında başlatılan harekât, tarihin en kritik askeri müdahalelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Yarım asır önce gerçekleşen bu harekât, Kıbrıs’ta yıllarca süren zulüm ve çatışmalara karşı Türk toplumunun varlık mücadelesi açısından bir dönüm noktası oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz’da, başta KKTC olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında şehitler dualarla anılıyor.

Lefkoşa’da sabah saatlerinde şehitlik ziyaretleriyle başlayan tören programı kapsamında resmi geçit töreni ve anma etkinlikleri yapılması bekleniyor.

Ne Olmuştu?

Kıbrıs Barış Harekâtı, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta Yunan cuntası destekli darbenin ardından, Ada’daki Türk toplumuna yönelik artan tehditler karşısında Türkiye’nin uluslararası garantörlük hakkını kullanarak başlattığı bir askeri müdahaledir.

20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekâtın ilk aşamasında Girne bölgesine çıkartma yapıldı. Ardından 14 Ağustos’ta başlayan ikinci harekâtla birlikte, bugünkü sınırlar oluştu ve KKTC'nin temelleri atıldı. Harekât sırasında 498 Türk askeri şehit oldu, yüzlerce Kıbrıs Türkü hayatını kaybetti.

Yarım Asırlık Barış

Aradan geçen 50 yılda, Kıbrıs Türk halkı kendi kurumlarını oluşturarak barış ve istikrar içinde yaşamını sürdürdü. Kıbrıs Barış Harekâtı sayesinde, adanın kuzeyinde yaşayan Türkler güvenli bir gelecek kurabildi. Her yıl 20 Temmuz’da, bu uğurda can veren şehitler anılıyor, gaziler onurlandırılıyor.