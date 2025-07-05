Kars’ta, Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela’da şehit edilmesinin 1386. yıl dönümünde düzenlenen anma yürüyüşü büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yürüyüş, Hazreti Ali Camisi’nden başlayarak Kars Şehitliği’ne kadar devam etti. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali’nin posterlerini taşıyarak, Faikbey Caddesi boyunca ilerlediler. Yürüyüş sırasında, katılımcılar Hazreti Hüseyin için ağıtlar yakarken, sinelerine vurdu.

Yürüyüş, şehitlikte sona erdi. Burada saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlik, Asri Mezarlığı’nın önündeki Aşura Meydanı’nda devam etti. Mersiyeler eşliğinde katılımcılar, Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için dua ettiler.

Etkinliğin son bölümünde katılımcılar, Kars’ta bulunan Yeni Mahalle Mezarlığı’ndaki yakınlarını ziyaret ederek dua ettiler. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tören, katılımcıların huzur içinde gerçekleştirdiği dualarla son buldu. Hazreti Hüseyin’in Kerbela’daki şehadeti, katılımcılar tarafından bir kez daha derin bir saygı ve minnetle anıldı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)