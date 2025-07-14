DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadelesi kapsamında, Bursa’da 1400 keklik doğayla buluştu. DKMP Genel Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadele kapsamında, yıl sonuna kadar doğaya 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 adet kanatlı yaban hayvanı bırakılacağını duyururken, Bursa’da da kınalı keklikler doğaya salındı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bursa ilinde biyoçeşitliliğin korunması yaban hayatının desteklenmesi ve bölgedeki doğal yaşamın devamlılığını sağlamak maksadı ile Genel Müdürlüğümüz 2025 yılı ‘’Kanatlı Yaban Hayvanı Tahsis Programı’’ çerçevesinde Bursa ilinde 1400 adet Kınalı Keklik doğayla buluştu” ifadelerine yer verildi.