Sponsorluk anlaşması, kulübün Macunköy tesislerinde düzenlenen törenle duyuruldu. Törene Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu, Emre Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gökdemir ve Genel Sekreter İbrahim Ayhan katıldı.

“Sadece Sponsor Değil, Birlikte Hedefe Yürüyen İki Güç”

Başkan Tahiroğlu, iş birliğinin hem kulüp hem de şirket için hayırlı olmasını temenni ederek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon devre arasında başlayan iş birliğimiz bu sezon da artarak devam ediyor. Hem isim hem de forma göğüs sponsorumuz olan Emre Gökdemir İnşaat’a teşekkür ediyoruz. Temennimiz, Ankara’daki diğer iş insanlarının da bu tür desteklerle kulüplerimizin yanında olmasıdır."

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gökdemir ise Keçiörengücü’nün Süper Lig hedefini desteklemekten gurur duyduklarını belirtti:

"Başkentimizin köklü kulüplerinden Keçiörengücü’nün sponsoru olmak bizim için onur. Umarım bu birliktelik kulübü daha büyük başarılarla buluşturur."

Forma Üzerinde Yeni İsim: Emre Gökdemir

İmza töreninin ardından iki taraf, göğsünde şirket ismi bulunan yeni formayla basın mensuplarına poz verdi. Anlaşma kapsamında kulüp, 2024-2025 sezonu boyunca hem resmi ismini hem de formasını Emre Gökdemir markasıyla taşıyacak.