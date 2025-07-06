Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Dilovası Millet Bahçesi mevkisinde yaşandı. M.D.’nin kontrolünü kaybettiği 38 JT 632 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye, otomobilin kapısını kesti ve M.D.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı M.D., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazaya dair soruşturma başlattı.
Erol POLAT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)-
Kaynak: DHA