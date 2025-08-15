Erzincan'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i çocuk, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ geçidi Killik köyü yakınlarında meydana geldi. Hakan Yörür (38) idaresindeki 19 BD 617 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Rıdvan Yaman'ın (52) kullandığı 34 RP 3463 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 19 BD 617 plakalı otomobilde bulunan Sare Yeşil (62), Rukiye Yörür (38) ve Sonay Hirar Yörür (8) hayatını kaybetti. Sürücüler Hakan Yörür ve Rıdvan Yaman ile birlikte 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.