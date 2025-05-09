Burdur’da aileleriyle birlikte yaşayan M.E. ve O.İ., gece saat 02.00 sularında evlerinden ayrıldı. Aileleri, çocuklarından haber alamayıp, çevrede yaptığı aramalarda bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemede iki gencin Burdur Otogarı’ndan en son taksiyle Kütahya’ya geldiği belirlendi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.E. ve O.İ.’nin bulunması için çalışma başlattı. Gençlerin Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde gördüğü ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri M.E. ve O.İ.’yi bir ilkokulu yanındaki parkta buldu. Çocuk Şubesi ekiplerince emniyete götürülen M.E. ve O.İ.’nin işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.
Kayıp Gençler Kütahya'da bulundu
Burdur'da ailelerin bir süredir haber alamadığı M.K ve erkek arkadaşı O.İ Kütahya'da bulunarak, ailelerine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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