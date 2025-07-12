Karşıyaka altyapısından yetişen Hakan Sayılı, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İki sezon boyunca büyük bir gururla formasını giydiğim Karşıyaka'ya veda etme zamanı geldi.

Doğup büyüdüğüm bu şehirde, çocukluk yıllarımda tribünlerden izlediğim ve hayalini kurduğum takımın bir parçası olmak benim için tarif edilemez bir duyguydu. Her şey için teşekkürler Karşıyaka.”

Karşıyaka'da Kadroda Büyük Değişim

Geçtiğimiz sezon içinde 7 oyuncusu takımdan ayrılan Karşıyaka’da, sezon sonu itibarıyla yerli ve yabancı tüm isimlerle yollar ayrıldı. Son olarak şu isimler başka kulüplerle anlaşma sağladı:

Muhsin Yaşar → Galatasaray

Ozan Yılmaz → Esenler Erokspor

Mehmet Efe Demirel → NCAA

Ergi Tırpancı → Mersinspor

Ahmet Çakı (Antrenör) → Görevinden ayrıldı

Gelecek Belirsiz

Henüz sponsor ve kaynak bulamayan Karşıyaka’da, yeni sezon öncesi ciddi bir belirsizlik hakim. Taraftarlar, kulüp yönetiminden yeni bir yapılanma ve güçlü bir planlama bekliyor.