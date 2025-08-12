Kars Kalesi'nin eteklerindeki otluk alanda, 10 Ağustos'ta yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredekiler yangına ellerine aldıkları kürek ve sopalarla müdahale etmeye çalıştı. Kars Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, alevlerin tarihi yapıya zarar vermemesi için yoğun çaba sarf edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, kale çevresindeki 8 dönümlük arazi ile ışıklandırmalar zarar gördü.

27 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli, Ö.Y., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan 27 kaydı olduğu öğrenilen Ö.Y., Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Ö.Y. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)