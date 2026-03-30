Japonya’da atom bombası karşıtı dört sivil toplum kuruluşu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim nedeniyle harekete geçti. Kuruluşlar, Tokyo’daki ABD ve İsrail büyükelçiliklerine gönderdikleri mektupta saldırıları kınayarak derhal ateşkes çağrısı yaptı.

“Saldırılar Endişe Verici”

Nagasaki Atom Bombası Mağdurları Konseyi Başkanı Tanaka Şigemitsu, mart ayı başında gönderilen ortak mektupta, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle ciddi endişe duyulduğunu belirtti. Mektupta, yaşanan gelişmelerin bölgesel ve küresel barışı tehdit ettiği vurgulandı.

Mektup İsrail Tarafından İade Edildi

Tanaka, İsrail’in Tokyo Büyükelçiliği’nin gönderilen mektubu okumadan iade ettiğini açıkladı. Bu durum, sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekerken, diplomatik düzeyde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.

Nobel Ödüllü Kuruluştan da Tepki

Öte yandan, nükleer karşıtı çalışmalarıyla 2024 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Japon kuruluş Nihon Hidankyo da 12 Mart’ta yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in saldırılarının uluslararası hukuku göz ardı ettiğini belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

Nükleer Karşıtı Mesaj Güçleniyor

Japonya’da atom bombası mağdurlarını temsil eden kuruluşların çağrısı, nükleer silah karşıtı küresel hareketin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Sivil toplum temsilcileri, bölgede artan gerilimin daha büyük bir krize dönüşmemesi için diplomatik çözüm çağrısını yineledi.