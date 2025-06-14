Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tatbikat gereği ev yangınında mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için belirtilen adrese gitti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binaya girdi ve ilk olarak dolabın altında kalan cansız mankeni kurtarmaya çalıştı. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın dolabın içerisine bakmalarını istediği itfaiye erleri, dolabın kapağını açtıkları esnada kendi çocuklarının fotoğraflarını ve Babalar Günü ile alakalı yazdığı mesajları gördü. İtfaiyeci kıyafeti giyen çocuklar da ellerinde çiçeklerle beraber babalarının yanına gitti. Karşısında çocuklarını gören itfaiye erleri, duygu dolu anlar yaşadı. Bir itfaiyecinin eşi ise pusette bebeklerini getirdi.

"Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum"

İtfaiye eri Hüseyin Demircan, "En mutlu olduğum Babalar Günü oldu diyebilirim. Çocuklarımın fotoğraflarını gördüğümde şok oldum. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum" diye konuştu.

İtfaiye eri Emin İlhan ise "Hakikaten beklemiyordum. Kafamı kaldırıp, çocuğumun fotoğrafını gördüğümde şaşırdım. Onun için de gelmiş olabilirdik. Vazifemiz malum" dedi.

"Bir babanın benim için çok büyük bir değeri var"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de itfaiyecilerin Babalar Günü'nü kutladı, "Ben hem annemi hem babamı kaybetmiş birisiyim. Hayatımın en kötü günü, babamı kaybettiğim gündür. Bir babanın benim için çok büyük bir değeri var. Tüm vatandaşlarımızın babalar gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-