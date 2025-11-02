stanbul Beyoğlu’nda 13 yaşındaki E.D., aynı okulda eğitim gören arkadaşı M.A.’yı boynundan bıçakladı. Olayın ardından kaçan çocuk, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve boynuna 4 dikiş atıldığı öğrenildi. Şüpheli E.D. ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okula Giderken Pusuya Düşürdü

Olay, 30 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı okulda okuyan E.D. ve M.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., sokakta M.A.’nın yolunu kesti.

Bir süre bekleyen E.D., karşısına çıkan M.A.’yı boynundan bıçakladı. Yaralanan M.A., can havliyle bağırarak koştu. Olayı gören komşular, yaralı çocuğu Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Polis Şüpheliyi Kısa Sürede Yakaladı

Tedavi altına alınan M.A.’nın boynuna 4 dikiş atıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından harekete geçen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan E.D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında “kasten yaralama” suçundan işlem başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansırken, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

“Katliam Yapacağım, Miraç Okula Gelemeyebilir” Demiş

Olay öncesinde, E.D.’nin okulda arkadaşlarını “Yarın sabah okulda katliam var” diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Bu sözleri duyan M.A.’nın, arkadaşını uyardığı için aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

Yaralanan M.A., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sabah okula giderken arabanın arkasında pusuyordu. Çıkınca bana bıçak vurdu. Psikolojisi bozuk, herkese sataşıyor. Biz konuyu kapatmıştık ama pusu kurmuş. Arkadaşlarına ‘Katliam yapacağım, yarın Miraç okula gelemeyebilir’ demiş. Tüm sınıf ondan şikayetçi. Eve koştum, babam ambulansı aradı, komşunun arabasıyla hastaneye gittik. Orada 4 dikiş atıldı. Yakalandı, şu an gözaltında.”

Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., “kasten yaralama” suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.