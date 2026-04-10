İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Başta Güngören, Bağcılar, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nun Sultangazi mevkisi ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy gişeleri mevkisinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sultangazi'de kurulan semt pazarında ise şiddetli yağış nedeniyle bazı çadırlar yıkıldı. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.