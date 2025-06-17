İran ile masaya oturduğu yönündeki haberleri reddeden Trump, barış görüşmeleri iddialarını sert bir şekilde eleştirdi:

“Barış görüşmeleri yapmak için İran’la hiçbir şekilde iletişime geçmedim. Eğer görüşmek istiyorlarsa, bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Masadaki anlaşmayı kabul etmeliydiler, böylece birçok hayat kurtarılabilirdi.”

Trump’ın bu açıklaması, özellikle ABD'nin Orta Doğu politikası ve yaklaşan başkanlık seçimleri bağlamında dikkat çekti.

İsrail-İran Gerilimi Tırmanıyor: Nükleer Tesisler ve Komuta Kademesi Hedefte

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik düzenlediği geniş çaplı saldırılarda, İran’ın üst düzey askeri yetkilileri ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran’ın karşılık olarak İsrail’e fırlattığı balistik füzelerde ise 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı.

Saldırılarda ayrıca 224 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gerilimin bölgesel savaşa dönüşmesinden endişe edilirken, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’i sert bir dille kınadı.