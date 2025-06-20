all Street Journal (WSJ), İsrail’in İran’dan gelen füze saldırılarına karşı kullandığı hava savunma sistemlerinin maliyetinin ülke ekonomisine etkilerini mercek altına aldı. Uzman görüşlerine dayandırılan haberde, savunma sistemlerinin günlük maliyetinin 10 milyonlarca dolardan 200 milyon dolara kadar çıkabildiği belirtildi.

“Savaşın Süresi Ekonomik Etkiyi Belirleyecek”

Eski İsrail Merkez Bankası Başkanı ve İsrail Demokrasi Enstitüsü Kıdemli Üyesi Karnit Flug, savaşın ekonomik boyutunu değerlendirerek, “Eğer bu saldırılar bir hafta sürerse başka, bir ay sürerse bambaşka bir tablo çıkar” dedi. Flug, İsrail ekonomisinin kısa süreli saldırıları tolere edebileceğini ancak uzun süren çatışmaların ciddi ekonomik yıkıma neden olabileceğini vurguladı.

Arrow 3 ve Davud Sapanı Sistemleri Milyon Dolarlık Maliyet Yaratıyor

Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) uzmanlarından Yehoshua Kalisky, İsrail ve ABD ortak yapımı “Davud Sapanı” (David’s Sling) hava savunma sisteminin her kullanıldığında yaklaşık 700 bin dolarlık maliyete yol açtığını ifade etti. Arrow 3 sisteminin ise uzun menzilli balistik füzelere karşı tek bir müdahalesi yaklaşık 4 milyon dolara mal oluyor.

F-35'lerin Uçuşu Bile Yüksek Maliyetli

Kalisky ayrıca, İran’a yönelik operasyonlarda sıkça kullanılan F-35 savaş uçaklarının uçuş saati başına 10 bin dolar harcandığını belirtti. Hava savunmasında kullanılan mühimmatların toplam maliyetinin savaş yükünü ciddi şekilde artırdığı ifade ediliyor.

“Mühimmat Masrafı, Gazze ve Hizbullah Savaşını Aşıyor”

Reichman Üniversitesi Ekonomi Politikası Enstitüsü Başkanı Zvi Eckstein, mühimmat giderlerinin diğer çatışmalardan çok daha yüksek olduğuna işaret ederek, “Günlük harcama Gazze ya da Hizbullah’la yaşanan savaşlardan çok daha fazla. En büyük yük mühimmattan kaynaklanıyor” dedi.

Enstitünün hesaplamalarına göre İran’la bir ay sürebilecek bir savaşın toplam maliyeti 12 milyar dolara ulaşabilir.

Tel Aviv’de Gökdelen Onarımı Milyonlarca Doları Buluyor

Yapı mühendisi Eyal Shalev, İran'ın misilleme saldırılarında yüzlerce binanın hasar gördüğünü belirterek, sadece Tel Aviv’deki bir gökdelenin onarımının on milyonlarca dolarlık maliyet oluşturduğunu kaydetti. Haberde, ülke genelinde sivil hasarın onarımı ve yeniden inşası için en az 400 milyon dolar gerektiği ifade edildi.

Uzmanlardan Tel Aviv Yönetimine “Savaş Kısa Sürmeli” Uyarısı

WSJ analizinde, uzun sürecek bir savaşın hem ekonomik hem de askeri anlamda İsrail’in manevra alanını daraltabileceği ve bu durumun Tel Aviv yönetimi üzerinde çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi yönünde baskı oluşturabileceği belirtildi.