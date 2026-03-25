İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik kararlı tutumunu takdir ettiğini açıkladı. Pezeşkiyan, Türk milletinin İslam ümmetiyle dayanışmadaki rolüne de dikkat çekti.
“Kararlı tutum takdire şayan”
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mesud Pezeşkiyan, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Paylaşım, Türkiye-İran ilişkilerinde dayanışma ve ortak tutum mesajı olarak yorumlandı.