İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsviçre’nin Cenevre kentinde Avrupalı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası Amerikan medya kuruluşu NBC News’e verdiği röportajda, ABD ile diplomatik çözüm için masaya oturmanın giderek zorlaştığını açıkladı.

Erakçi, 15 Haziran’da yapılması planlanan nükleer görüşmeler öncesi İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarını hatırlatarak, artık ABD’ye güvenlerinin kalmadığını belirtti. ABD’nin diplomasiye ilgi göstermediğini ve nükleer müzakereleri İsrail’in saldırılarını örtbas etmek için kullandığını savunan Erakçi, “Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları diplomasiye ihanetti.” ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, ülkesinin müzakereye hazır olduğunu ancak bunun için İsrail’in hava saldırılarının sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçilmesi talebine uymayacaklarını ifade ederek, “Her ülkenin barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkı vardır” dedi.

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile iletişiminin sürdüğünü belirten Erakçi, ancak verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve aralarında güven eksikliği oluştuğunu sözlerine ekledi.

Olası bir ABD askeri müdahalesi durumunda İran’ın meşru müdafaa hakkını kullanacağını dile getiren Erakçi, İsrail’e karşı verilen yanıtın benzerinin ABD’ye de verileceğini söyledi. Ayrıca, İsrail’in İran lideri Ayetullah Hamaney’i hedef almasının “işleyebilecekleri en büyük suç” olacağını ancak bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu öncesi yaptığı açıklamada, ABD ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın diplomasinin işe yarayabileceğini gösterdiğini ancak barışın sağlanması için saldırganlığın durması gerektiğini söyledi.

“Bombardıman altındayken ABD ile müzakere yapmamız mümkün değil” diyen Erakçi, ABD’nin saldırganlığın içinde olduğunu belirterek, bunun bölge için son derece tehlikeli bir durum yaratacağını vurguladı.