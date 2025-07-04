İş insanı İnan Kıraç’ın (87), Emine Alangoya (75) ile yaptığı evliliğin iptali talebiyle açılan davanın duruşması 18 Temmuz’a ertelendi. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ileri sürerek İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu.

2024 Aralık ayında gerçekleşen evlilik öncesi, İpek Kıraç, babasına verilen hastane raporunun gerçek durumu yansıtmadığını ve babasının zihinsel durumunun evlilik için uygun olmadığını savundu. Mahkeme, İnan Kıraç’ın akli melekelerinin değerlendirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

26 Şubat’ta Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu’nda nörolojik testlerden geçirilen Kıraç hakkında düzenlenen raporda, fiili ehliyetinin yerinde olmadığı tespit edilerek vasi atanması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine mahkeme, Kıraç’ın fiili ehliyetini kaldırdı ve Avukat Atakan Yılmaz ile Avukat Mert Öztekin’i vasi olarak görevlendirdi. Ayrıca, Kıraç’a ait taşınır mallar, banka hesapları, şirket hisseleri ve fonları için vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verildi.

Bugün İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde gizlilik kararıyla basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada tarafların avukatları yer aldı ve tanık ifadeleri alındı. Mahkeme, duruşmayı 18 Temmuz tarihine erteledi.