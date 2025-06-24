İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İBB Başkanı İmamoğlu neden tutuklandı?

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde polis tarafından rüşvet, yolsuzluk ve suç örgütü kurup yönetme gibi ağır suçlamalarla gözaltına alındı. Ardından, “kaçma şüphesi” gerekçesiyle tutuklandı. İşte nedenleri sade ve anlaşılır şekilde:

🚨 Suçlama nedenleri

Suç örgütü kurmak ve yönetmek

Rüşvet almak Adana'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem İçeriği Görüntüle

İrtikap (kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması)

İhaleye fesat karıştırmak

Hukuka aykırı kişisel veri toplamak