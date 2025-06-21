Akaryakıta yapılan bir indirim bir bindirim, vatandaşları da şaşkına çevirdi.

İsrail ile İran arasındaki füze savaşları petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Akaryakıta önceki gün Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı yapıldı. Ankara’da benzinin litresi 52 lira mazotun litresi 55 lira 56 kuruşa çıktı.

Ankara’da zam öncesi akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Araç kuyrukları zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu.

ŞİMDİ DE İNDİRİM GELİYOR

Jeopolitik risklerin artmasıyla fırlayan petrol, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının da artmasına neden olurken, risklerin azalmasıyla birlikte ise petrol düşüşe geçeceği belirtiliyor. Salı gününden itibaren motorine 1 lira 66 kuruşluk indirim yapılacak.