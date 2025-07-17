M. UMUT KARAKÜLAH

Bazı işletmeler sadece ürün sunmaz; bir hayat hikâyesi, bir mücadele ve bir ilham taşır. CEMALİ, 1956 yılında temelleri atılan bir lezzet mirasının; özveri, sağlık ve kaliteyle yeniden inşa edilmiş halidir.

Her şey, 1956’da Ulabay adıyla başlayan mütevazı bir pastane ile başladı. Ardından uzun yıllar boyunca “Özkaya Pastanesi” adıyla devam eden bu tatlı yolculuk, 2017 yılında yepyeni bir vizyonla CEMALİ adını aldı.

Bu dönüşümün ardında sıradan bir yenilik değil, çok özel bir sebep vardı:

CEMALİ markasının kurucusu Cemali Özkaya, bir çölyak hastası. Bu hassasiyet, onu sadece kendisi için değil, aynı durumda olan binlerce insan için de çözüm üretmeye yöneltti.

GLUTENSİZ DEĞİL, GÜVENLİ LEZZETLER

Çölyak hastalığını birebir yaşayan Cemali Özkaya’nın en büyük hedefi, bu hastalıkla yaşayanlara sadece “bir şeyler yedirmek” değil, gönül rahatlığıyla tatlı yiyebilme keyfini sunmaktı.

Bugün Cemali, Türkiye’de nadir rastlanan şekilde, tamamen çölyak dostu glutensiz ürünleri kendi özel alanlarında, çapraz bulaş riski olmadan üretmekte: Glutensiz pastalar, Glutensiz tatlılar, Glutensiz kurabiyeler ve unlu mamuller. Tüm ürünler sağlık, hijyen ve laboratuvar destekli güven prensibiyle hazırlanıyor.

BİR LEZZET MARKASINDAN DAHA FAZLASI

CEMALİ sadece bir pastane değil; bir anlayışın temsilcisi. “Çünkü bu mutfakta çalışan biri, sizin yaşadığınız zorluğu bizzat yaşadı.” Bu da her ürünün arkasında samimi bir niyet, gerçek bir empati ve %100 güven anlamına geliyor.

Geleneksel tatların günümüz teknikleriyle buluştuğu bu özel adreste, şekersiz, glutensiz ve sağlıklı lezzetler herkesin hayatına dokunuyor.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TATLI YEMEK İSTEYEN HERKESİN ADRESİ

Cemali Özkaya’nın kendi hayatından aldığı ilhamla kurduğu bu marka, sağlıklı beslenmek zorunda olanlar için artık bir zorunluluk değil, bir keyif sunuyor. Sadece bir pastane değil; yaşam kalitenize katkı sunan özel bir durak.