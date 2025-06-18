Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şerit ihlali yaparak iki motosikletle çarpışması sonucu 17 yaşındaki Güney Özçelik hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Şerit ihlali faciaya yol açtı

Kaza, akşam saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde yaşandı. Henüz plakası ve kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü, iddiaya göre şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen iki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan dört kişi yola savruldu.

Güney Özçelik kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Güney Özçelik, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü kaçtı, jandarma peşinde

Kazadan sonra otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, jandarma ekipleri sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.