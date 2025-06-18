İran ve İsrail arasında yaşanan gerginlikler sonrası iki tarafın lideri de geri adım atmayacağını açıkladı. İran Lideri Hamaney,, And Başkanı Donald Trump'ın açıklama yamayacağı bilgisinden sonra çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı son açıklamada ABD ve İsrail’e karşı sert ifadeler kullandı. Dini ve sembolik göndermelerin yer aldığı açıklamasında Hamaney, çatışmaların tırmanacağına işaret eden çarpıcı sözler sarf etti.

“Ali, Zülfikar’ıyla Hayber’e dönüyor”

Hamaney mesajında, “Asil Haydar’ın adıyla savaş başlar. Ali, Zülfikar’ıyla Hayber’e dönüyor. Allahu Ekber.” ifadelerini kullanarak, İran’ın kararlı duruşunu vurguladı. Bu sözler, İran’ın olası bir çatışma sürecine hazır olduğu şeklinde yorumlandı.

“ABD ve İsrail’le asla uzlaşmayacağız”

Açıklamasında diplomatik çözüm yollarına kapıyı kapatan Hamaney, “ABD ve İsrail’le asla uzlaşmayacağız” diyerek, bölgedeki tansiyonu daha da artırabilecek bir tutum sergiledi.