Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), nisan ayına ilişkin “Petrol Piyasası Sektör Raporu”nu yayımladı. Rapora göre, Türkiye’nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 4 milyon 291 bin 488 ton olarak gerçekleşti.

Ham Petrol İthalatı Yüzde 5 Arttı

Toplam ithalat içinde en büyük payı alan ham petrol ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 2 milyon 885 bin 795 ton oldu. Motorin türleri ithalatı da yüzde 0,4 yükselerek 1 milyon 79 bin 981 tona ulaştı. Kalan ithalatı ise fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

En fazla ithalat yapılan ülke 2 milyon 917 bin 201 tonla Rusya olurken, bu ülkeyi Kazakistan (300 bin 711 ton) ve Suudi Arabistan (288 bin 211 ton) takip etti.

Yurt İçi Satışlarda Artış

Yurtiçinde nisan ayında benzin satışları geçen yıla göre yüzde 10,3 artışla 439 bin 697 ton, motorin satışları ise yüzde 5,2 artışla 2 milyon 99 bin 57 ton olarak kaydedildi. Toplam petrol ürünleri satışları yüzde 5,8 artarak 2 milyon 666 bin 237 tona çıktı.

Petrol Ürünleri İhracatı Azaldı

Aynı dönemde petrol ürünleri ihracatı, yüzde 1,1 azalarak 1 milyon 384 bin 559 ton seviyesine geriledi. Alt kalemlerde ise farklılıklar dikkat çekti:

Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 67,9 artışla 593 bin 826 ton oldu.

Motorin ihracatı yüzde 28,3 artarak 449 bin 382 ton a yükseldi.

Benzin ihracatı yüzde 19,6 artışla 6 bin 980 ton a çıktı.

Ancak denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 60,4 düşerek 66 bin 687 tona geriledi.

Rafineri Üretiminde Yükseliş

Nisanda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artış göstererek 3 milyon 406 bin 855 ton olarak gerçekleşti.

Havacılık yakıtları üretimi: Yüzde 44,9 artışla 574 bin 569 ton

Benzin üretimi: Yüzde 11,8 artışla 424 bin 581 ton

Motorin üretimi: Yüzde 5,4 artışla 1 milyon 404 bin 918 ton

Denizcilik yakıtları üretimi: Yüzde 32,2 azalışla 76 bin 481 ton