Başkent temsilcisi, altyapıdan A Takımı’na yükselen 2007 doğumlu pasör Ömercan Burak Karahan ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp ayrıca libero Umut Özdemir’in de sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Genç pasöre güven devam etti

Halkbank, altyapısından yetişen genç pasör Ömercan Karahan’ı kadroda tutarak gelecek planlamasında genç oyunculara verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Umut Özdemir takımda kaldı

28 yaşındaki libero Umut Özdemir de mavi-beyazlı ekiple yoluna devam edecek. 191 cm boyundaki oyuncu, 2025-26 sezonunda Halkbank’a transfer olmuştu.

Kulüp, yeni sezon öncesi kadro istikrarını koruma hedefi doğrultusunda iç transfer çalışmalarını sürdürüyor.