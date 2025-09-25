Ticaret Bakanlığı’nın piyasada yaptığı denetimler sonucu, etten süte, çaydan çok sevdiğimiz baklavaya kadar ürünlerin sahte gıda maddeleri kullanması tüketicileri de şaşkına çeviriyor.

Türkiye’de gıda güvenliği tartışmaları sürerken Ticaret Bakanlığı yeni bir taklit ve tağşiş listesi yayımladı. Açıklanan listede onlarca firma yer alırken, en dikkat çeken detay ünlü baklavacıların listenin en başında yer alması oldu.

Ankara’nın tanınmış baklavacısı Hacıoğlu Baklavacısının müşterilerine baklava yerin boya yedirmesi, müşterilerinin tepkisine neden oldu.

ÜNLÜ BAKLAVACI

Ankara’da en kaliteli 5 baklavacı arasına giren Hacıoğlu Baklava: “Fıstıklı Special Baklava” ürününde gıda boyası tespit edildi. Parti/Seri No: STT: 06.11.2024 – İl/İlçe: Ankara/Yenimahalle.

Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta-Abdullah Çopur: “Fıstıklı Sarı Burma Baklava”da gıda boyası bulundu. Parti/Seri No: STT: 22.11.2024 – İl/İlçe: Ankara/Yenimahalle.

ÇAYDA DA BİLE HİLE

Listede yalnızca tatlılar değil, içecekler de var.

Özen Çay Sanayi’ye ait Özen Çay Gold Rize Çayı (5 kg) ürününde gıda boyası tespit edildi. İl: Rize/Güneysu, Parti No: 01564627.

Konya’daki üreticiler şöyle öne çıktı:

Doğasan İnş. Otom. Tur. Danışmanlık ve Reklamcılık-Osman Tavşan firmasına ait tulum peyniri, yoğurt ve tereyağı çeşitlerinde bitkisel yağ, nişasta ve yağ oranı düşüklüğü tespit edildi.

Yekta Süt Ürünleri markalı eritme peynirlerinde bitkisel yağ ve nişasta bulundu.

Gümüş Süt ve Süt Ürünleri (Hasan Küçük)’ün eritme peynirinde de nişasta tespiti yapıldı.

ET ÜRÜNLERİNE KANATLI ETİ VE SAKATAT KARIŞIMI

Et sektöründe de ciddi usulsüzlükler görüldü:

Altınay Et Mamulleri’ne ait dilimli piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

Büyük firmalardan Bayazıt Et ve Et Ürünleri’nin “Isıl işlem görmüş sucuk” ürününde kanatlı eti tespiti yapıldı. Antalya ve Kocaeli’de satılan köfte ve kıyma ürünlerinde ise sakatat karışımı bulundu.

BAL VE BAHARATLAR DA SAHTE

Merbal, Canpetek ve Saf Natural Bal markalarının süzme bal ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı. Ekim Baharat’ın “Tatlı Toz Kırmızı Biber” ürününde domates tespiti yapıldı.

Hasırcılar Baharat’ın “Kekik” ürününde yabancı madde bulundu.

ZEYTİNYAĞINDA KARIŞIM VAR

Nova Olive, Vakfıbirlik, Çalkuşu, Güçlü Yağ ve Naturel Akdeniz markalarına ait zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı karışımı tespit edildi.

İzmir, Aydın ve Balıkesir’de üretilen birçok zeytinyağı tüketiciye “natürel sızma” etiketiyle sunulmasına rağmen aslında karıştırılmış çıktı.

İŞTE TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER TAM LİSTE: