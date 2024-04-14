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Sokakta 3 kişiyi bıçakladı

Malatya'da markette çalışan eşini iş çıkışında almaya giden Serhat Mahmut Özer, sokakta 3 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Sokakta 3 kişiyi bıçakladı mask
Sokakta 3 kişiyi bıçakladı
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Malatya, Zaviye Mahallesi’nde meydana gelelen olayda, markette çalışan eşi Büşra Özer'i almaya giden Serhat Mahmut Özer, sokakta kimliği belirsiz üç kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Serhat Mahmut Özer, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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14 Nis 2024 - 05:15 DHA Malatya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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