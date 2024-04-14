Sokakta 3 kişiyi bıçakladı

Malatya, Zaviye Mahallesi’nde meydana gelelen olayda, markette çalışan eşi Büşra Özer'i almaya giden Serhat Mahmut Özer, sokakta kimliği belirsiz üç kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Serhat Mahmut Özer, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.