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Su kuyusuna düşen Ali, öldü

Malatya'da, evlerinin önünde oyun oynerken içi dolu su kuyusuna düşen 7 yaşındaki Ali Ces, hayatını kaybetti.

Su kuyusuna düşen Ali, öldü mask

Olay, öğleden sonra Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Ali Ces, iddiaya göre, dengesini kaybederek içi dolu su kuyusuna düştü. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen küçük çocuk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

​Olayı haberi alıp hastaneye gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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08 Nis 2024 - 18:47 - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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