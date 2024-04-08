Su kuyusuna düşen Ali, öldü

Olay, öğleden sonra Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Ali Ces, iddiaya göre, dengesini kaybederek içi dolu su kuyusuna düştü. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen küçük çocuk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayı haberi alıp hastaneye gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.