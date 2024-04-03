VAN'daki olaylar devam ediyor

DEM Parti’nin, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alınması ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ak Parti'ye verilmesiyle birlikte dün başlayan olaylar bugün de devam etti. Cadde ve sokaklara çıkan grupları polis basınçlı su ve gaz bombası kullanarak dağıttı.