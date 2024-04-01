01 Nis 2024 - 09:59- Gündem G:

AK Parti'den CHP'ye hangi iller geçti?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Yıllardır Ak Parti'nin kalesi olan illerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önde çıkarak seçimi aldı.

AK Parti'den CHP'ye hangi iller geçti? mask

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Türkiye genelinde sandıkların %99,82'si açıldı. Bunun üzerine, Ak Parti'nin kalesi olan illerde şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Peki Ak Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne ( CHP) hangi iller geçti?

İşte Ak Parti'den CHP'ye geçen iller; Balıkesir, Bursa, Denizli , Uşak, Kilis, Giresun, Zonguldak ,Afyonkarahisar, Kütahya , Kırıkkale , Adıyaman

# AKP, SEÇİM, CHP, bursa, Zonguldak, adıyaman, uşak, Kilis, mart, Türkiye, Ak Parti, Cumhuriyet, Halk, yerel, 31 mart

01 Nis 2024 - 09:59 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL