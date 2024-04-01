AK Parti'den CHP'ye hangi iller geçti?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Türkiye genelinde sandıkların %99,82'si açıldı. Bunun üzerine, Ak Parti'nin kalesi olan illerde şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Peki Ak Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne ( CHP) hangi iller geçti?

İşte Ak Parti'den CHP'ye geçen iller; Balıkesir, Bursa, Denizli , Uşak, Kilis, Giresun, Zonguldak ,Afyonkarahisar, Kütahya , Kırıkkale , Adıyaman