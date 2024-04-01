BBP Genel Başkanı Destici, seçim sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde açıklama yaptı. Destici, " İlk yapacağım değerlendirme ülkemizde yaşanan hayat pahalılığının ve özellikle emeklilerimizin durumlarının seçim sonuçlarına büyük oranda yansıdığıdır. İnşallah seçim sonuçları kesinleştikten sonra seçim sonuçlarına daha detaylı açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

Destici, 14 ilçede ve Sivas'ta seçimleri kazandıklarını belirterek, "Şu anda sandıkların takriben yüzde 80'i açılmış ve Büyük Birlik Partimizin oyu yüzde 43, yakın rakibimizin oyu ise yüzde 29'dur. 14 puan farkla Sivas il belediyesini Büyük Birlik Partimiz ve Sayın Adayımız Dr. Adem Uzun kazanmıştır. Hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Bunun dışındaki bazı televizyonlardaki bazı sonuçlar, tamamen gerçek dışıdır. Başta camiamız, Sivas'taki dava arkadaşlarımız, Türkiye'deki dava arkadaşlarımız bilsinler ki sonuç Allah'ın izni ile kesindir ve bu saatten sonra değişmesi mümkün değildir" diye konuştu.

Partililerle beraber Sivas'a geçeceğini bildiren Destici, en büyük mutluluklarının da partilerinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ı bir kez daha kazanmak olduğunu söyledi.