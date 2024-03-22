Metro raylarına düşerek bayılan adam kurtarıldı

New York polisinden dün yapılan açıklamada, olayın 16 Mart’ta gerçekleştiği belirtilerek “İki transit polis, bir adamın metro raylarına düşmesi, bilincini kaybetmesi ve trenin çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine olağanüstü bir cesaret gösterdi” denildi. Polislerin gelmekte olan treni durdurmayı başardığı ve rayda bilinçsiz bir durumda yatmakta olan adamı kurtardığı ifade edildi. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.