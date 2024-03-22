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Metro raylarına düşerek bayılan adam kurtarıldı

ABD’nin New York kentinde polis, metro raylarına düşerek bilincini kaybeden adamı gelmekte olan treni durdurarak kurtardı. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

Metro raylarına düşerek bayılan adam kurtarıldı
Metro raylarına düşerek bayılan adam kurtarıldı
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New York polisinden dün yapılan açıklamada, olayın 16 Mart’ta gerçekleştiği belirtilerek “İki transit polis, bir adamın metro raylarına düşmesi, bilincini kaybetmesi ve trenin çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine olağanüstü bir cesaret gösterdi” denildi. Polislerin gelmekte olan treni durdurmayı başardığı ve rayda bilinçsiz bir durumda yatmakta olan adamı kurtardığı ifade edildi. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

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22 Mar 2024 - 14:08 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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