21 Mar 2024 - 13:37- Yaşam G:

"İvedik OSB Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu”

Gazetemiz sahibi Abdi Pehlivan İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin’i ziyaret etti. Sanayi bölgesinin sorunları ve gelişmesi konusunda bilgi veren Başkan Hasan Gültekin İvedik OSB’nin son 10 yılda en büyük gelişme gösterdiğini söyledi.

"İvedik OSB Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu” mask

Melisa SAPAZ

Sonsöz Gazetesi ve Sonsöz com.tr sahibi Abdi Pehlivan, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin’i ziyaret etti. İvedik OSB’nin gelişmesi konusunda bilgiler veren OSB Başkanı Hasan Gültekin son 10 yılda bölgenin büyük gelişme gösterdiğini söyledi.

İvedik OSB Sanayicilerinin azmi ve sabrı ile bugünkü konumuna yükseldiğini, bu amaçla, İvedik OSB’nin Türkiye’nin en önemli sanayi bölgesi olduğunu kaydeden Hasan Gültekin “Yerli ve Milli” üretim odaklı politikamızı hayata geçirdik. Bugün İvedik OSB’de 10 bin sanayicimiz, ülke ekonomisine katkı sunmak ve sanayimizi geliştirmek için, yoğun çaba harcıyor. Biz de İvedik Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak onlara yardımcı olamaya çalışıyoruz. Daha da genişleyeceğiz. Yeni alanlar konusunda çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda gerçekleştireceğiz” dedi.

DÜNYANIN HER TARAFINA ÜRÜN İHRACATI

Ekonomik büyümenin en önemli ayağı olan teknolojik katma değerli ürün geliştirmek olduğunun bilinci içerisinde olduklarını söyleyen İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin” Bu bağlamda, bölgemizde yeni teknolojik ürünlere yönlendirmek ve ulaştırmak için Türkiye’nin ilk uygulamalı Teknoloji alanı olan “Teknopark Ankara'yı kurduk. Teknopark Ankara ile birlikte sanayicilerimizin ulusal ve uluslararası ürün pazarında söz sahibi olma yolunda önemli adımları birlikte attık ve atmaya devam ediyoruz. Bölge firmalarımız bugün dünyanın her yerine ürün ihracatı yapmakta ve her sektörde katma değeri yüksek ürünleri üretmektedir.” diye konuştu.

Ziyarette Gazetemiz sahibi Abdi Pehlivan, Zafer Gazetesi com.tr imtiyaz sahibi Bahar Pehlivan Yedier ve Sonsöz com.tr Haber Müdürü Abbas Satır da bulundu

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21 Mar 2024 - 13:37 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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