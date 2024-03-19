Ferman Akgül açtığı tazminat davasını kaybetti

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, geçtiğimiz sene yerli otomobil TOGG'un direksiyonunda verdiği fotoğrafla gündeme gelmişti. Akgül'ün bu fotoğrafına sosyal medya üzerinden yorumlar yapılmıştı. Redd grubu üyesi Güneş Duru ve Doğan Duru ile şarkıcı Aylin Aslım da Duru'nun paylaşımını alıntılayıp eleştirilerde bulunmuştu. Eleştiriler üzerine Ferman Akgül kişisel haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Güneş Duru, Aylin Aslım ve Doğan Duru'ya ayrı ayrı 100'er bin liralık olmak üzere toplamda 300 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

DAVA REDDEDİLDİ

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, davacı Ferman Akgül'ün avukatı Ufuk Kök ile davalılar Doğan Duru ve Güneş Duru'nun avukatı İsmail Emre Telci ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, davacı Ferman Akgül'ün tazminat talebininin reddine karar verdi.