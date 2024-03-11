‘Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi’ açıldı

Öğretmen Fedai Altun’un adının verildiği “Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi” ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar’ın adının verildiği “Eda Erdem Dündar Atatürk’ün Kızları Spor Kütüphanesi” düzenlenen törenle hizmete açıldı. 3 bin metrekare büyüklüğe sahip, içerisinde basketbol ve voleybol sahası, fitness-pilates salonu bulunan tesisinin açılışına; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Parti Meclis Üyesi Mahir Yüksel, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim SEN kurucu Başkanı Yıldırım Kaya ile Fedai Altun’un amcası Halit Altun ve dayısı Nedim Sağlam ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇALIK: FEDAİ ÖĞRETMENİMİZİN ADINI KOYMAMIZDAKİ AMAÇ ONUN ANISINI YAŞATMAK

Açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocukların ve gençlerin hayallerinin çalınmadığı, gencecik evlatların hayattan koparılmadığı bir Türkiye’yi inşa etmek için çalıştıklarını ifade ederek “Hayal kurmak, bir şeyleri değiştirmek, ilerlemek ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için ilk adımdır. Hayallerimizin gerçek olacağına inandığımızda, daha cesur ve kararlı oluruz. Fedai Öğretmen, ‘En son neyinizi kaybettiniz’ sorusuna, ‘Hayallerimi’ diye cevap vermişti. Bu cevap beni çok derinden etkilemişti. Fedai Altun öğrencileriyle buluşmak isteyen gencecik bir beden eğitimi öğretmeniydi, ancak ataması yapılmadı. Spor tesisimize Fedai öğretmenimizin adını koymamızdaki amaç onun anısını yaşatmak ve ülkemizde yaşanan sorunlara çözüm bulunması için farkındalık oluşturmak. Bu kente kazandırdığımız 252 projenin tamamının dayandığı bir felsefi temel var. Tüm projelerimiz bir fikrin uzantıları aslında. O fikirde şu; Beylikdüzü’nü, herkesin kendini sosyal, siyasal, kültürel ve sanatsal olarak geliştirebileceği, yeniden üretebildiği bir kent haline getirebilmek” ifadelerini kullandı.

“EDA ERDEM ATATÜRK’ÜN KIZLARI SPOR KÜTÜPHANESİ’NİN KAPILARI HERKESE AÇIK”

Konuşmasının devamında spor tesisi içerisinde yer alan ‘Eda Erdem Atatürk’ün Kızları Spor Kütüphanesi’nin kapılarının herkese açık olduğunu belirten Çalık, “Türkiye’nin adını altın harflerle yazdıran Eda Erdem kaptanlığındaki Voleybol A Milli Kadın Takımı’mızın ismini spor kütüphanemize verdik. Spor tarihi, antrenman teknikleri, spor psikolojisi ve daha birçok konuda kitaplar olan bu kütüphanemizi en iyi şekilde kullanacağınızı biliyorum. ‘Eda Erdem Atatürk’ün Kızları Spor Kütüphanesi’ sadece sporcularımıza değil, spora ilgisi olan herkes için açık olacak. Ülkemize yaşattıkları birbirinden değerli şampiyonluklar için Voleybol A Milli Kadın Takımımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi ve Eda Erdem Atatürk’ün Kızları Spor Kütüphanesi’nin tüm kentimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

KAYA: TÜRKİYE, BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANIYLA NE KADAR GURUR DUYSA AZDIR

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Sen Kurucu Başkanı Yıldırım Kaya ise Fedai Altun’un Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetinde yeni nesilleri yetiştirmek için çaba sarf ettiğini vurgulayarak, “Türkiye, Beylikdüzü Belediye Başkanıyla ne kadar gurur duysa azdır. Yapılan açılış 250 açılışın değil 250’si, belki 250 bin açılışa bedel. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından atanmayan öğretmenler gözyaşı döküyorlar ve sizleri ayakta alkışlıyorlar. Bana yazdılar. Biz de gelmek istiyoruz ama kürsüye çıkıp konuşamıyoruz. Çünkü korkuyoruz. Mülakatta eleniriz diye korkuyoruz. Ama bilin ki biz Mehmet Murat Çalık’ın bu yaptığını evimizin bir köşesinde utanarak, ağlayarak takip ediyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Atanmayan öğretmenlerin sesi oldunuz. Atanmayan öğretmenlerin sözü oldunuz. Bu ses, bu söz Beylikdüzü’nde kalmayacak, İstanbul’da kalmayacak, Türkiye’nin dört bir yanına dağılacak” diye konuştu.

Öğretmen Fedai Altun’un amcası Halit Altun ve dayısı Nedim Sağlam da açılış töreninde tesisin hayırlı olmasını dileyerek Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a teşekkürlerini iletti. Açılışın ardından ise Çalık ve beraberindeki heyet, spor tesisini gezerek Bizimkent Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı ile Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulu Voleybol Takımı arasında yapılan voleybol maçını izlediler.