Ümraniye'de 9 taksi durağı açıldı

Ümraniye Belediyesi, taksicilerin hizmet kalitesini arttırmak ve vatandaşların daha iyi hizmet alması için yapılan 9 adet taksi durağının toplu açılışını yaptı. Açılışta konuşan Ümraniye belediye başkanı İsmet Yıldırım, “Tabi şehirler mobilyaları ile önemlidir. Taksi durakları da bu mobilyalardan bir tanesi, şehir mobilyası diyoruz biz. Modern şehirlerde İstanbul gibi, onun bir parçası Ümraniye gibi yerlerde şehir mobilyası. Rahmetli Kadir Topbaş ağabeyimiz iyi bir mimardı iyi de görürdü, gördüğünü de uygulardı. Bize çok güzel şeyler öğretti. Tabi ondan sonra gelen Belediye başkanı da İstanbul'la ilgileniyor mu? İlgilenmiyor mu? Vatandaşlarımız ona 31 Mart'ta bakacak. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor daha böyle bir tane taksi durağı ile ilgilendiğini ben görmedim" diye konuştu.

"1 NİSAN'DA İSTANBUL'UMUZ TEKRAR HİZMETE KAVUŞMUŞ OLACAK"

İnşallah 31 Mart'ta Ümraniye'miz daha iyi olacak hem de İstanbul'umuza yeniden hizmete nerede kalmıştık diyerek yeni baştan 1 Nisan'da İstanbul'umuz tekrar hizmete kavuşmuş olacak ilçe belediyelerimizle birlikte. Taksi durakları niye önemli, mahallenin bakkalı vardı tabii eski mahallelerde daha küçük nüfus olarak. Ben Atatürk Mahallesi'nde doğdum bakkalımız vardı, manavımız vardı, berberimiz vardı, manifaturacımız vardı, pastanemiz vardı, bir de taksi durağımız vardı. Taksi durağı tabi böyle modern değildi, böyle modern bir şey yoktu. Böyle bir kültürden geliyoruz taksi bu işte. Taksici namus bekçisidir, güvenilirdir, güvenilir olmalıdır. Taksisi de temiz olur, tuvaleti de temiz olur, müşterisine çay da ısmarlar, müşteri o mahallenin kültürüyle büyümüş olur. İşi Büyük düşünün, büyük algıyla olmaz bu işler. İstanbul büyükşehir, 16 milyon nüfusu var. İstanbul'a büyük projeler lazım, küçük projelerle milleti aldatmayla olmaz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu işin mimarlarından Kadir Gurbetçi İSPARK'ın genel müdürlüğünü yaptı. İSPARK'ı kuranlardan biri, Ümraniyeli. İstanbul'da 20 bine yakın taksi var. Bunun 3 te 1 i boş dolaşıyor. Bir taksi ayda 7 bin 500 kilometre yapıyor, 2 bin 500 kilometresi boş olarak dolaşıyor onun için bu taksi durakları çok önemli" ifadelerini kullandı.