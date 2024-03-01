OYAK YATIRIM net kârını açıkladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, özkaynaklarının 2023’te 5 milyar TL’yi aştığını duyuran OYAK YATIRIM, şirketin enflasyonlu mali tablolarına göre konsolide ana ortaklığa düşen net kârının ise bir önceki yıla göre yüzde 91 artarak 2 milyar TL’ye yükseldiğini bildirdi. Ayrıca şirketin enflasyon etkisi olmayan mali tablolarına göre konsolide ana ortaklığa düşen net kârı yüzde 186 artarak 3,2 milyar TL’ye ulaştı.

Güçlü bir iştirak yapısına sahip olan OYAK YATIRIM’ın 2023 yılında konsolide net gelirleri enflasyon etkisi sonrasında yüzde 75 artarak 5,8 milyar TL’ye ulaşırken, enflasyon etkisi olmaksızın hesaplanan konsolide net gelirlerdeki artış oranı yüzde 180 olarak gerçekleşti.

OYAK YATIRIM’ın iştiraklerinden OYAK GRUP SİGORTA’nın 2023 yılındaki kârlılığı 2,6 kat artarken, OYAK PORTFÖY’ün kârlılığı ise 5,1 kat arttı. OYAK PORTFÖY’ün yönettiği portföy büyüklüğü de aynı dönemde 27 milyar TL’yi aştı.