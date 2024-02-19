Sodexo'nun yeni markası Pluxee'den özel kampanyalar

Pluxee Türkiye, "Pluxee Pazartesi" adı altında yeni kampanyalarına başlıyor.

Pluxee Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu: "Bireylerin iş hayatlarında ve ötesinde, refahına katkıda bulunacak anlamlı, ilgi alanlarına hitap eden ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmayı hedefliyoruz"

Şirketten yapılan açıklamaya göre, haftaya başlamanın zorluğuyla mücadele edenlerin karşı karşıya kaldığı "pazartesi sendromu" birçok kişi için aşılması zor bir engel haline geldi. Sunduğu kişiselleştirilmiş deneyimlerle şirketlerin çalışanlarının hayatlarını kolaylaştıran Sodexo'nun yeni markası Pluxee de kullanıcılarının haftaya iyi bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla çeşitli indirim kampanyalarını hayata geçirdi.

- Pazartesi günlerine özel kampanyalar

Pluxee, N11 işbirliğiyle kullanıcılarına farklı kategorilerde indirim kodları sunuyor. Pazartesi günleri Pluxee uygulaması üzerinden sunulan 40, 60 ve 100 lira değerindeki indirim kodları, Pluxee kullanıcısı olan çalışanların alışveriş keyfini artırırken, diğer yandan da pazartesi günlerini daha renkli hale getiriyor.

Çalışan motivasyonunu desteklemek amacıyla WeFood ile de işbirliği yapan Pluxee, her ayın ilk haftası için özel bir kampanya sunuyor. WeFood web sitesinde geçerli olan bu kampanya ile kullanıcılar, tüm ürünlerde yüzde 35 indirimden faydalanıyor. Bununla birlikte Pluxee, Espresso Lab ile yaptığı kampanya kapsamında, özel kampanya kodu ile ücretsiz kahve fırsatı sunuyor.

- "Kullanıcılarımızın pazartesi günlerine daha keyifli bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, çalışanların pazartesi sendromu yaşamamaları için "Pluxee Pazartesi" konseptini oluşturduklarını ve hayata geçirilen kampanyalara yenilerini ekleyeceklerini belirterek, "İş hayatında sürdürülebilir bir başarı ve mutluluk elde edebilmek için iş yerinde geçirilen vakitten ve sosyal hayattan keyif alınması şart. Geliştirdiğimiz yeni vizyon ve marka kimliği doğrultusunda bireylerin iş hayatlarında ve ötesinde, refahına katkıda bulunacak anlamlı, ilgi alanlarına hitap eden ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışanı mutlu eden bir dünya için çalıştıklarını aktaran Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Pluxee Pazartesi konseptimiz altında yemek ve gıdadan kültüre, hediyeden sağlık ve mobiliteye uzanan geniş bir yelpazedeki kategorilerde düzenlediğimiz kampanyalarla kullanıcılarımızın pazartesi günlerine daha keyifli bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni işbirlikleri gerçekleştirerek eğlence ve well-being kategorilerinde de kullanıcılarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerle ön planda olmayı sürdüreceğiz. Şirketlere çalışan yan hak ve bağlılık çözümleri sağlamanın da ötesinde, hayatı kolaylaştıran çözümler geliştiren bir iş ortağı olarak müşterilerimizi daha fazla destekleyeceğiz."