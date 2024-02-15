RTÜK Başkan Yardımcısı görevi bıraktı

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını açıkladı. Uslu paylaşımında, 'RTÜK'ten ayrılma vakti geldi' sözlerine yer verdi.

Uslu'nun açıklaması şu şekilde;

İBRAHİM USLU KİMDİR?

İbrahim Uslu, 1983’te Samsun’da doğdu. Bafra Süper Lisesi’nden sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Uslu, Gazi Üniversitesi’nde öğrenimine devam ederek “ Yönetim Bilimleri” bölümünde “Bağımsız İdari Otoriteler ve RTÜK Örneği” konulu tez çalışması ile yüksek lisans derecesi kazandı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik bölümünde Doktora eğitimine başlayan İbrahim Uslu, “Radyo, Televizyon ve İnternet Yayıncılığında Çocukların Korunmasına Yönelik Düzenleme ve Denetleme İlkeleri Türkiye-İngiltere Karşılaştırması” tez çalışması ile Erciyes Üniversitesi’nde doktora öğrenimini tamamladı.

2007 yılında meslek hayatına dereceyle girdiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda Üst Kurul Uzman Yardımcısı olarak başladı, Üst Kurul’un çeşitli birim ve kademelerinde görev yaptı. "Televizyon Yayıncılığında Kamu Hizmeti Yayıncılığı" isimli tez çalışmasıyla Üst Kurul Uzmanı oldu. Üst Kurul Üye Danışmanı ve Üst Kurul Başkanlık Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürdü. İdare Hukuku, Düzenleyici Otoriteler, Medya İçerik Denetimi, Medya Sosyolojisi, Yeni İletişim Teknolojileri alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi, yazılar ve raporlar kaleme aldı.

İbrahim Uslu, halen Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Tütün Kontrol Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Basın Kartı sahibi olan Uslu, 26 Kasım 2019 tarihinden bu yana Üst Kurul’da Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.