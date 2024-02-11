Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste Suphi Altındöken ve ona yardım eden babası tarafından vahşice katledildi. Altındöken'in cinayeti itiraf etmesinin ardından Özgecan Aslan'ın yanmış bedeni jandarma ekipleri tarafından bulundu.

ÖZGECAN'DAN SONRA 2015 YILINDA 303 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ!

Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan cinayeti binlerce kadının sokaklara dökülmesine neden olmuştu. Özgecan Aslan'dan sonra Türkiye'de aynı yıl 303 kadın öldürüldü ve kadın cinayetleri diğer yıllarda artarak devam etti. Günümüze geldiğimiz de hala kadın cinayetleri işlenmeye devam ediyor. 2024 yılının Ocak ayında 31 kadın katledildi.

ÖZGECAN ASLAN KİMDİR?

22 Ekim 1995 doğumlu, Tuncelili ve Alevi bir ailenin çocuğu olan Aslan Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde eğitim görüyordu.

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Özgecan, okuduğu vakıf üniversitesinden yüzde 50 burs kazanmasına karşın annesi Songül Aslan, kızının eğitimi için kendisine bir iş buldu. Yaz tatillerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde çalışmak hayali vardı. Ancak Özgecan Aslan 11 Şubat 2015 tarihinde okulundan evine gitmek için bindiği serviste, tecavüze direndiği için vahşice katledildi.