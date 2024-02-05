Adıyaman'da yarın okullar tatil mi ?

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 Şubat depreminin birinci yılında yoğunluk yaşanabileceği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, " 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı Günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır" denildi.