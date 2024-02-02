İltihaplı Sivilce Neden Çıkar?

İltihaplı sivilceler genellikle cilt gözeneklerinin tıkanması ve bakterilerin bu tıkanıklık sonucu oluşan ortamda üremesiyle meydana gelir. Birkaç ana nedenden dolayı bu tıkanıklıklar olabilir:

Yağ Bezlerinin Aşırı Aktivitesi: Ciltteki yağ bezleri aşırı derecede yağ üretirse, bu yağlar gözenekleri tıkayabilir ve sivilce oluşumunu tetikleyebilir.

Ölü Cilt Hücreleri: Cilt yüzeyinde biriken ölü cilt hücreleri, gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Bu da sivilce oluşumunu teşvik eder.

Bakteriler: Özellikle Propionibacterium acnes gibi bakteriler, ciltte bulunan yağlardan beslenir ve gözeneklerde enfeksiyon oluşturabilir, bu da sivilce oluşumunu hızlandırır.

Hormonal Değişiklikler: Ergenlik dönemi, adet döngüsü, hamilelik gibi hormonal değişiklikler, ciltte yağ üretiminde artışa neden olabilir ve sivilce oluşumunu artırabilir.

Genetik Faktörler: Sivilce eğilimi genetik olabilir. Aile üyelerinde sivilce sorunu olan kişilerde, bireyin de sivilce problemi yaşama olasılığı daha yüksek olabilir.

İltihaplı sivilceler, sıklıkla kızarıklık, şişlik ve ağrı ile karakterizedir. Bu tür sivilceler genellikle kendiliğinden geçmez ve uygun tedavi gerektirebilir. Tedavi, genellikle cilt tipine ve sivilcenin şiddetine bağlı olarak, topikal tedaviler, oral ilaçlar, hormonal tedaviler veya bazı vakalarda cilt doktoru tarafından uygulanan prosedürlerle yapılır.