Ankaralılara müjde, Hayvanat Bahçesi açılıyor!

Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisinde bulunan hayvanat bahçesi, eski Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında 26 Ağustos 2013 yılında bakım ve onarım çalışması yapılacağı öne sürülerek kapatılmıştı. AOÇ hayvanat bahçesi 1940 yılında hizmete girmiş ve Ankaralılar için sadece bir hayvanat bahçesi değil aynı zamanda kent merkezinde doğal bir ortamda yürüyüş yapabilecekleri ve ailecek gidebilecekleri bir alan haline gelmişti.

Öte yandan, yıllardır açılamayan hayvanat bahçesi için Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sevindirici haber geldi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, hayvanat bahçesinin yerine dijital bir hayvanat bahçesi açacaklarını belirtti.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Hepimizin kalbinde özel bir yere sahip olan Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan eski hayvanat bahçesinin yerine kapsamıyla dünyada benzeri bulunmayan Dijital Hayvanat Bahçesini açıyoruz. Çok yakında evcil hayvanlar parkını da ziyaret edebileceğiniz dijital hayvanat bahçemizi keşfetmek için rezervasyonlarınızı https://ankaradhb.com adresinden yaptırabilirsiniz. Rezervasyon yaptıranlar için Cumartesi saat 10.00’dan itibaren kapılarımız açık olacak, bekleriz."