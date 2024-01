2024 Philips Ambilight TV serisinde yeni modeller

Yeni Ambilight Plus sistemi, benzersiz iki boyut etkisi ve daha büyük halo etkisi yaratan ek lenslerle daha sofistike, dinamik ve yüksek çözünürlüklü versiyonla Ambilight teknolojisinin yirminci yılını kutluyor.

Amiral gemisi modeli OLED+959, 65 inçlik ekran boyutuyla yılın üçüncü yarısı tanıtılacak ve META Teknolojisi 2.0, Ambilight Plus ve entegre 102W Bowers & Wilkins 5.1.2 ses sistemine sahip yeni bir 8. Nesil P5 AI Dual Engine işlemci içerecek.

OLED+909 serisi; yeni 8. Nesil P5 AI işlemci, META Technology 2.0, dört taraflı Ambilight ve 81W Bowers & Wilkins 3.1 ön ses sistemi içeren 55, 65 ve 77 inç ekran boyutlarıyla Haziran ayı itibariyle satışa sunulacak.

OLED809 Serisi 42, 48, 55, 65 ve 77 inç ekran boyutlarıyla; yeni 8. Nesil P5 AI işlemci, yeni OLED_EX panel ve üç taraflı Ambilight özellikleriyle Mayıs ayında raflarda yerini alacak.

Yeni OLED setlerde bulunan Ambient Intelligence V3, HDR performansını karanlık ortamların yanında aydınlık ortamlarda da izleme koşullarına göre optimize edecek.

PML9009 yeni mini LED 'Xtra' modeli, en yeni P5 işlemci, üç taraflı Ambilight ve yenilikçi yeni Titan OS Smart TV platformunu içeren 55, 65, 75 ve 85 inç ekran boyutlarıyla Haziran ayında satışa sunulacak.

PUS8909 'The One' premium LED TV, en yeni P5 işlemci, üç taraflı Ambilight ve Titan OS içeren 43, 50, 55, 65 ve 75 inç versiyonlarıyla Mayıs’ta raflardaki yerini alacak.

Tüm premium 2024 model televizyonlarda oyunseverler de düşünüldü. Geliştirilmiş ve özelleştirilmiş yeni Oyun Çubuğu, MEMC işlevi ve Dolby Vision Gaming de dahil olmak üzere 144HZ VRR sayesinde oyunseverlere gelişmiş bir oyun deneyimi sunuyor.

Matter ve Control4 ile uyumluluk dahil olmak üzere geliştirilmiş bağlantı sunuyor.

OLED+959 – Gerçek bir amiral gemi

2024 Ambilight TV serisinin amiral gemisi olan OLED+959; META Teknolojisi 2.0, yeni Ambilight Plus sistemi ve entegre Bowers & Wilkins TV 5.1.2 ses sistemiyle birleştirilmiş P5 AI işlemcinin yeni, güçlü çift çipli versiyonu sayesinde pazardaki premium TV liderliğini korumaya devam ediyor. Ambilight Plus sistemi, televizyonun arkasına monte edilen renkli LED'lere birden fazla lens ekleyerek ‘’Yeni Nesil’’ versiyonun gelişmişliğini temel alıyor. Ambilight Plus; daha dinamik, geniş ve yüksek çözünürlüklü bir genel halo etkisi oluşturuyor ve sürükleyici etkiye iki boyutlu bir etki ekleyerek farklı derinliklerde dört adet halo etkisi yansıtıyor.

OLED+959’in çarpıcı görüntü kalitesi; 8. Nesil P5 AI Dual Engine işlemcinin ek gücü, META 2.0 OLED panel ve META Multi Booster algoritmasında yapılan iyileştirmeleri vurguluyor. Güçlü 8. Nesil P5 AI Dual Engine işlemci; yeni Ambient Intelligence V3, AI Machine Learn Sharpness V2 sistemi ve Smart Bit Enhancement algoritmasını (V3) içeriyor. Ambient Intelligence V3, HDR performansını parlamaya karşı koruyor ve karanlık ortamlarda bile ışık düzeyini optimize ediyor. AI Machine Sharpness V2; daha ayrıntılı ve gerçekçi bir görüntü oluşturmak amacıyla yeni algoritmaları ve yeni çift çipli P5 AI'nin ek gücünü kullanırken, yeni Smart Bit Enhancement V3 algoritması 8 bit videoyu 14 bit'e yakın hassasiyete genişletiyor.

META 2.0 OLED paneli, LA Lenslerin açılarını ve eğriliğini optimize eden yeni 3D MLA lens analiz ekipmanı sayesinde gelişmiş ışık verimliliğini artıran Micro Lens Array Plus teknolojisine sahip. Yeni META Multi Booster algoritmasının da sisteme dahil edilmesi, OLED teknolojisinin 3000 Nit'e ulaşmasını sağlıyor – OLED teknolojisi için en yüksek seviye

OLED+959, 5.1.2 Bowers & Wilkins entegre ses sistemi sayesinde üst düzey bir ses kalitesi sunuyor.

Yeni Oyun çubuğuna MEMC özelliği ve Dolby Vision Gaming ve 144 KHz VRR'nin eklenmesiyle oyun deneyimi de geliştirildi. Yeni oyun çubuğu, oyuncuların oyun deneyimini hızlı bir şekilde özelleştirmesine, geliştirmesine ve izlemesine olanak sağlamak için özel olarak tasarlandı. FPS’den sinematik RPG'ye kadar, oyuncular ilgili oyun profilini seçebiliyor ve birkaç tuşla görüntü, ses ve Ambilight ayarlarının tümünü kontrol ediyor.

Oyunseverler; sürükleyici, odaklı ve eğlenceli bir oyun deneyimi için farklı görüntü geliştirmelerini de etkinleştirebiliyor. HDMI ses/video durumu bilgileri, oyun kurulumunun performansını izlemek için ayrı bir FPS göstergesi sunar. MEMC, oyuncuların titremesiz ve minimum gecikmeyle (200 ms'den 40 ms'ye düşürülmüş) hareketin keyfini çıkarmaları için P5 AI hareket işleme setindeki Smooth seçeneğini etkinleştirmesine olanak tanıyor.

İnce OLED+959; 65 inçlik tek ekran boyutunda, minimalist, orta kısımdaki gri metal standı aracılığıyla duvara asılarak veya alternatif olarak yerde durma seçeneğine sahip olacak.

Ön, yan ve yukarıya bakan hoparlör muhafazalarının tamamı kayrak grisi Kvadrat Audiomix kumaşla kaplı.

OLED+909 –Farklı Tasarımla Üstün Performans

55, 65 ve 77 inç ekran boyutlarında mevcut olan OLED+909, üst düzey görüntü ve ses teknolojisi sunan popüler OLED+ trendini sürdürüyor ve minimalist tasarım sunmaya devam ediyor. Bir OLED+ modeli olarak OLED+909, en yeni 8. Nesil P5 AI işlemciyi META 2.0 OLED panel ve META Multi Booster algoritmasının yanı sıra daha etkileyici bir ses deneyimi sunmak için yeni tasarlanmış daha ince 30 x 50 mm sürücülere sahip Bowers & Wilkins 3.1 ön ses sistemiyle birleştiriyor.

8. Nesil P5 AI görüntü işlemcisi, HDR ayarlarını ortam ışık düzeyine göre optimize eden ve parlak izleme koşullarında bile mükemmel HDR performansını koruyan yeni Ambient Intelligence V3 özelliğine sahip. Yeni Oyun Çubuğu, MEMC oyun ve 144Khz VRR'nin eklenmesi sayesinde oyun deneyimi de geliştirildi. Modeldeki dört taraflı Ambilight, üst düzey görüntü ve ses performansını daha da sürükleyici hale getiriyor. OLED+909 modelin ekranın altında Kvadrat Audiomix kumaşla kaplı minimalist, metal çerçeveli ön ses sistemi bulunuyor. Stand; parlak siyah kaplamalı iki metal ayaktan oluşuyor.

OLED809 – Orta Segment OLED TV’lerin en yüksek performanslı modeli

Philips OLED 800 Serisi, Ambilight, birinci sınıf görüntü kalitesi ve ses performansı sayesinde orta segment OLED’ler arasında popülerliğini kanıtladı. 42, 48, 55, 65 ve 77 inç ekran boyutlarında raflarda yer alacak olan OLED809; üç taraflı Ambilight, 1300 Nit çıkışlı yüksek düzeyde ışık performansı ve yeni 8. Nesil P5 AI işlemciyi OLED-EX panellerle birleştirerek sektörde performans standartlarını yeniden belirliyor. 8. Nesil P5 AI, HDR ayarlarını ortam ışık düzeyine göre optimize eden ve parlak izleme koşullarında bile mükemmel HDR performansını koruyan yeni Ambient Intelligence V3 özelliğine sahip.

Yeni Oyun Çubuğu, MEMC oyun ve Dolby Vision Gaming dahil 144Khz VRR'nin eklenmesiyle oyun deneyimi de geliştirildi. Entegre 70W 2.1 ses sistemi (42inç için 50W) sayesinde mükemmel ses kalitesi, iki yönlü sol ve sağ hoparlörlere ses dağılımını kontrol eden daha hassas, dijital geçiş ve özel üçlü hoparlör serinin öne çıkan özellikleri arasında. OLED809'un minimalist tasarımı; ultra ince, siyah metal bir çerçeve ve saten krom kaplamalı merkezi, metal delta döner bir stand içeriyor.

PML9009 – ‘Xtra’ Mini LED

2023 yılında 'The Xtra' serisini başarılı bir şekilde piyasaya çıkaran TP Vison, ürün performansı ve kalitesini PML9009 modeliyle ürün gamındaki Mini-LED seçeneklerini geliştirmeye devam ediyor.

PML9009 modeli, 55, 65 ve 75 inç ekran boyutlarının yanında Philips Mini-LED TV’lerin ilk defa üreteceği 85 inç modeliyle birlikte satışa sunulacak.

PM9009, en yeni P5 işlemcinin en üst kalite, 144Hz yüzde 98 DCI WCG panelin birleşimi sayesinde 1000 Nit tepe ışık çıkışı üretebiliyor ve mükemmel bir performans sunuyor.

Üç taraflı Ambilight sistemi, sürükleyici bir seyir deneyimi sunarken, izleyiciler aynı zamanda yeni Titan OS Smart TV platformunun geliştirilmiş, hızlı ve sezgisel deneyiminin keyfini sürüyor.

Setin birinci sınıf Avrupa tasarımında çift metal kenarlı, kavisli ayakların koyu antrasit kaplamasıyla uyum sağlamak için ekranın alt kısmında ince fırçalanmış bir şeritle koyu antrasit kaplamalı ekstra dar metal çerçeve detayları bulunuyor.

PUS8909- Herkesin satın almak isteyeceği televizyon ‘The One’

'The One' Performans Serisi, bir televizyondan ihtiyaç duyulabilecek her şeyi tek bir modelde sunmak üzere özel olarak tasarlandı.Model üst düzey TV performansını rekabetçi bir fiyata sunarak pazarda tüketiciler tarafından popülerliğini kanıtladı.

‘The One’ konsepti 2024 yılında da, en yeni P5 işlemcinin yüksek kaliteli 144 Hz WCG LCD panelle birleşimi sayesinde mükemmel TV görüntü kalitesi sunan yeni PUS8909 modeliyle, 43, 50, 55, 65 ve 75 inç ekran boyutlarında raflarda yerini alacak.

Modelde sürükleyici seyir deneyimi, üç taraflı Ambilight versiyonuyla tamamlanıyor.

8909’da, ekranın alt kenarında fırçalanmış efektli minimal antrasit grisi metal çerçeve ve yine antrasit grisi renkte dönebilen delta stand bulunuyor.

TP Vision Hakkında

TP Vision Europe B.V. (‘TP Vision’) Amsterdam merkezli, tamamı TPV Technology Limited (‘TPV’) Şirketi altında olan dünyanın önde gelen monitor ve TV üreticilerinden biridir.

2012 yılında kurulan ve bugün tüketici TV ve ses endüstrilerindeki en büyük global oyunculardan biri olan şirket, üstün ses ve görüntü deneyimi sunan tüketici elektroniği ürünleri ve teknolojileri üretir, geliştirir ve pazarlar.Tüketiciye ve tüketici memnuniyetine güçlü bir şekilde odaklanan TP Vision'ın ürün portföyünde; tüketici ses ürünleri ve televizyonları, profesyonel ekranlar ve içerik işletim sistemleri bulunur. Bu ürünler ve çözümler, TP Vision'ın kendi markası AOC'nin yanı sıra Koninklijke Philips N.V. lisansı altında kullanılan Philips markası aracılığıyla pazara sunulur.Önde gelen elektronik markalara ve ödüllü ürünlere ev sahipliği yapan TP Vision; Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Hindistan ve Asya-Pasifik'teki belirli ülkelerdeki operasyonlarıyla dünya çapında 2.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor. TP Vision; ürün geliştirme, tasarım, kusursuz operasyon ve üretim sorumluluğu alanlarındaki uzmanlığıyla toplumun günlük yaşamına değer katmayı hedefler.